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17 июля 2026 в 19:18

Чиновнику Минпромторга грозит 10 лет за подгузники из российской целлюлозы

Экс-чиновнику Минпромторга Колобову грозит до 10 лет за мошенничество

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Бывшему директору департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрию Колобову может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС. На судебном заседании бывший высокопоставленный чиновник упал в обморок.

Колобову в случае доказательства вины по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) грозит в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, — сказал собеседник.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Колобова. По данным правоохранителей, ущерб только по одному эпизоду, который касается производства подгузников для взрослых из российской целлюлозы, превышает 50 млн рублей. Следствие не исключает появления в деле новых эпизодов. В правоохранительных органах допустили, что общий размер ущерба может достигнуть около 1 млрд рублей.

До этого сотрудники МВД провели обыски у Колобова. Правоохранительные органы обнаружили у него наличными $30 тыс. (около 2,3 млн рублей), а также драхмы.

Общество
Минпромторг
мошенничество
суды
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