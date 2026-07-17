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17 июля 2026 в 19:22

Вузы Минобороны РФ переходят на новые стандарты обучения курсантов

Российские военные вузы с 1 сентября внедрят почти 100 новых программ обучения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В 2026 году три воссозданных военно-учебных заведения в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске официально начнут подготовку офицерских кадров, заявил замминистра обороны генерал армии Виктор Горемыкин. Решение направлено на увеличение выпуска специалистов для армии, передает ТАСС.

С 1 сентября в вузах Минобороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, — добавил Горемыкин.

Современные реалии требуют не только свежих подходов к тактике, но и глубокой технической модернизации учебной базы, добавил генерал. Для этого училища и академии активно переоснащают передовым вооружением и новейшими тренажерными комплексами. Только в текущем году 14 военных вузов получили 45 современных симуляторов, что подняло их общую оснащенность до 90%.

Параллельно идет масштабное обновление инфраструктуры и улучшение бытовых условий для будущих офицеров. До конца года ведомство планирует полностью отремонтировать казармы и общежития для размещения не менее 10 тыс. курсантов.

Также в МО РФ заявили, что в России учредят Военный инженерно-технический университет. В нем будут готовить специалистов для управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений Минобороны.

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