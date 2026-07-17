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17 июля 2026 в 18:54

Минобороны РФ создаст Военный инженерно-технический университет

В России появится Военный инженерно-технический университет

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В России будет создан специализированный Военный инженерно-технический университет для качественного повышения компетенций Министерства обороны в строительной сфере, заявил на заседания коллегии ведомства замглавы министерства генерал-лейтенант Павел Фрадков. Соответствующее постановление выпустил кабмин, передает ТАСС.

Издано постановление правительства Российской Федерации о создании военного инженерно-технического университета, что позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере, — сказал Фрадков.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Щербинин заявил, что российская армия внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект, чтобы получить преимущество над потенциальным противником. Для этого ведомство уже разработало план единой цифровой системы и согласовало все сопутствующие документы.

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