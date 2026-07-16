Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки «Центр», где проинспектировал один из пунктов управления, сообщили в Минобороны РФ. В ходе визита глава ведомства заслушал подробные доклады высшего командного состава о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель министерства также оценил эффективность выполнения боевых задач на вверенных подразделениям оперативных направлениях.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск «Центр» на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее министр поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в ДНР. По его словам, смелые и решительные действия российских военнослужащих дают возможность успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск.