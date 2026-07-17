В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России Минобороны РФ: цифровая трансформация нужна для военного превосходства через ИИ

Целью цифровой трансформации ВС России является достижение и удержание военного и военно-технического превосходства в современных и прогнозируемых конфликтах за счет внедрения цифровых технологий и ИИ, заявил замминистра обороны Дмитрий Щербинин на коллегии военного ведомства. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, уже определены исходные данные, цели и задачи, сформирован целевой облик цифровой архитектуры, а также смысловые и лингвистические взаимоувязки концептуальных документов.

Целью цифровой трансформации является достижение и удержание военного и военно-технического превосходства ВС РФ в современных и прогнозируемых военных конфликтах за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

Ранее командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев рассказал министру обороны России Андрею Белоусову о том, что система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение противника. По словам Нечаева, бойцы используют комплекс уже 10 месяцев.