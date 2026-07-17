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17 июля 2026 в 19:04

Следствие потребовало заключить блогера Ремесло под стражу

Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. Следствие намерено ходатайствовать перед Басманным судом Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для блогера.

Следственные действия завершены. Илья Ремесло задержан в порядке 91 УПК РФ. Предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого, — уточнил он.

Кроме того, по словам Бадамшина, в суде будет решаться вопрос о мере пресечения, следователь просит заключить блогера под стражу на срок 1 месяц 30 суток. Адвокат также сообщил, что Ремесло не признает вину по предъявленному обвинению.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что блогеру Илье Ремесло может грозить до 15 лет лишения свободы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, в лучшем случае публицист может отделаться административным наказанием в виде штрафа. Он уточнил, что уголовная ответственность зачастую наступает именно за повторное нарушение.

Общество
Илья Ремесло
фейки о ВС РФ
обвинения
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