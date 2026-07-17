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17 июля 2026 в 19:07

В Минобороны РФ озвучили новые показатели работы с военными и их семьями

Минобороны РФ: уровень решения вопросов военных и их семей составил 92%

Виталий Шулика Виталий Шулика Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Минобороны РФ решило 92% обращений военнослужащих и членов их семей в первом полугодии 2026 года, а средний срок рассмотрения вопроса составил менее 21 дня, сообщил замминистра обороны генерал-полковник Виталий Шулика на заседании коллегии ведомства. По его словам, целевых показателей по этим направлениям удалось достичь, сообщила пресс-служба ведомства NEWS.ru.

В первом полугодии 2026 года достигнуты целевые показатели. Уровень решения вопросов заявителей составляет 92%. Время решения вопроса — менее 21 дня, — отметил Шулика.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщала, что в российской армии успешно выстроена комплексная система медицинской помощи, позволяющая спасать раненых на передовой в течение «золотого часа». Использование наземных роботов позволило не только ускорить вывоз пострадавших, но и снизить потери среди военных медиков.

Также стало известно, что количество высокотехнологичных операций в окружных и флотских госпиталях выросло на 12,5%. По словам Цивилевой, в этом году запланирован ввод до 1500 госпитальных коек во вновь построенных и капитально отремонтированных медицинских учреждениях.

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