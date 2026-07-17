Анонсировано продолжение культовой РПГ-франшизы

Пятая часть видеоигровой РПГ-серии Fallout находится в разработке, сообщила компания Bethesda Game Studios в соцсетях. Игру разрабатывают на движке Creation Engine 3, который использовали в последней крупной игре студии Starfield. Пока Fallout 5 находится на ранней стадии препродакшена. Сроки выхода и подробности игры пока не раскрываются.

Fallout — один из наших главных приоритетов сегодня. Fallout 5 остается нашей долгосрочной целью, и у нас сейчас несколько активных проектов по Fallout в разработке, — говорится в сообщении.

В студии также подтвердили, что они готовят обновленные версии игр Fallout 3 и Fallout New Vegas. Над серией также будет трудиться компания Obsidian Entertainment. В Bethesda подтвердили, что студии сотрудничают в рамках разработки игры.

Кроме этого, компания анонсировала, что будет отмечать 30-летие франшизы в Вашингтоне. По словам ее представителей, они готовят нечто необычное.

Ранее американская компания ZeniMax Media подала заявки на регистрацию в России трех товарных знаков для Fallout Shelter, The Evil Within и дополнения Terran Armada для игры Starfield.