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17 июля 2026 в 19:44

Анонсировано продолжение культовой РПГ-франшизы

Компания Bethesda подтвердила разработку пятой части серии Fallout

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пятая часть видеоигровой РПГ-серии Fallout находится в разработке, сообщила компания Bethesda Game Studios в соцсетях. Игру разрабатывают на движке Creation Engine 3, который использовали в последней крупной игре студии Starfield. Пока Fallout 5 находится на ранней стадии препродакшена. Сроки выхода и подробности игры пока не раскрываются.

Fallout — один из наших главных приоритетов сегодня. Fallout 5 остается нашей долгосрочной целью, и у нас сейчас несколько активных проектов по Fallout в разработке, — говорится в сообщении.

В студии также подтвердили, что они готовят обновленные версии игр Fallout 3 и Fallout New Vegas. Над серией также будет трудиться компания Obsidian Entertainment. В Bethesda подтвердили, что студии сотрудничают в рамках разработки игры.

Кроме этого, компания анонсировала, что будет отмечать 30-летие франшизы в Вашингтоне. По словам ее представителей, они готовят нечто необычное.

Ранее американская компания ZeniMax Media подала заявки на регистрацию в России трех товарных знаков для Fallout Shelter, The Evil Within и дополнения Terran Armada для игры Starfield.

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