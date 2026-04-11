Создатели Fallout Shelter хотят зарегистрировать товарные знаки в России

Американская компания ZeniMax Media, принадлежащая Microsoft Gaming, подала заявки на регистрацию в России трех товарных знаков для своих популярных видеоигр, сообщает ТАСС. Речь идет о названиях хитов Fallout Shelter и The Evil Within, а также дополнения Terran Armada для игры Starfield.

Регистрация охватывает широкий спектр товаров и услуг: от программного обеспечения и игрушечных фигурок до одежды и печатной продукции, что позволит правообладателю полностью контролировать использование этих брендов на российском рынке.

Ранее защитить свои права на бренд в России решила компания Swarovski. Заявка была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна от лица «Сваровски Актиенгезелльшафт». Знак зарегистрирован по пяти классам международной классификации товаров и услуг. В их числе — очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения и услуги по розничной торговле, хотя компания свернула продажи в России в 2022 году.

До этого стало известно, что «Макдоналдс» застолбил сразу несколько брендов в России после ухода. Американская сеть зарегистрировала сразу шесть товарных знаков еще в декабре 2024 года.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
