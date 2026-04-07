Swarovski разрешили «прописаться» на российском рынке

Австрийская компания Swarovski зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак, пишет ТАСС. Заявка была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна компанией «Сваровски Актиенгезелльшафт».

Знак зарегистрирован по пяти классам международной классификации товаров и услуг. В их числе — очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения и услуги по розничной торговле.

Swarovski закрыла магазины и приостановила онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В июне 2023 года компания объявила о полном уходе с российского рынка. Фирма занимается производством бижутерии из хрусталя.

Ранее американская компания Starbucks официально лишилась в России прав на товарный знак в виде своего логотипа в черно-белом исполнении. Согласно данным Роспатента, срок действия регистрации данного знака, оформленного еще в 2016 году, истек.

До этого стало известно, что «Макдоналдс» застолбил сразу несколько брендов в России после ухода. Американская сеть ресторанов быстрого питания зарегистрировала сразу шесть товарных знаков. Соответствующие заявки были поданы компанией еще в декабре 2024 года.