07 апреля 2026 в 13:19

Swarovski разрешили «прописаться» на российском рынке

Swarovski зарегистрировала в России одноименный товарный знак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Австрийская компания Swarovski зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак, пишет ТАСС. Заявка была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна компанией «Сваровски Актиенгезелльшафт».

Знак зарегистрирован по пяти классам международной классификации товаров и услуг. В их числе — очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения и услуги по розничной торговле.

Swarovski закрыла магазины и приостановила онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В июне 2023 года компания объявила о полном уходе с российского рынка. Фирма занимается производством бижутерии из хрусталя.

Ранее американская компания Starbucks официально лишилась в России прав на товарный знак в виде своего логотипа в черно-белом исполнении. Согласно данным Роспатента, срок действия регистрации данного знака, оформленного еще в 2016 году, истек.

До этого стало известно, что «Макдоналдс» застолбил сразу несколько брендов в России после ухода. Американская сеть ресторанов быстрого питания зарегистрировала сразу шесть товарных знаков. Соответствующие заявки были поданы компанией еще в декабре 2024 года.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

