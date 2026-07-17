Стала известна дата прощания с художником Анатолием Заславским Прощание с художником Анатолием Заславским пройдет 20 июля в Пушкине

Художника-монументалиста Анатолия Заславского, скончавшегося на 87-м году жизни после продолжительной болезни, похоронят 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников. Церемония начнется в 14:00 мск. Проститься с мастером придут его ученики, коллеги и близкие.

Похороны Анатолия Заславского состоятся в понедельник на Казанском кладбище в Пушкине. Церемония начнется в 14:00, — говорится в сообщении.

Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. В 2002 году основал творческое объединение «Безнадежные живописцы».

Его монументально-декоративные работы украшают здания Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, а также в музеях Перми, Петрозаводска и Хабаровска.

Ранее стало известно о смерти художника-постановщика, педагога, члена Союза кинематографистов России Сергея Иванова. Он ушел из жизни 17 июля в возрасте 65 лет.