Облачность, слабые дожди и тепло до +22: погода в Москве в середине августа

Облачность, слабые дожди и тепло до +22: погода в Москве в середине августа

В середине августа в Москве ожидается переменная облачность. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице?

Какая погода будет в Москве в середине августа

По данным метеоцентров, в середине августа в Москву придет волна небольшого похолодания. Атмосферное давление будет колебаться от 743 до 746 мм ртутного столба, влажность воздуха во второй декаде месяца составит 75%.

В период с 10 по 13 августа в российской столице днем ожидается +22 градуса, ночью — +14 градусов. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3–5 м/с.

С 14 по 16 августа дневная температура будет держаться в диапазоне от +21 до +23 градусов, ночная — около +13 градусов. В эти дни возможны кратковременные дожди. Облачность увеличится. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ветер слабый.

С 17 по 20 августа дневная температура опустится до +20 градусов, ночью воздух будет остывать до +11 градусов. Количество осадков увеличится.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в конце августа

В Москве в период с 20 по 25 августа дневные температуры будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, ночи станут заметно прохладнее — от +10 до +13 градусов. В этот отрезок увеличится облачность, и город накроет серия дождей, которые будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 75–80%. Ветер западный, умеренный, 5–10 м/с, при порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа похолодание станет более выраженным в российской столице — дневные температуры опустятся до +15–19 градусов. Ночи при этом станут холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период будут носить преимущественно затяжной характер, всего ожидается около пяти дней с дождями, а общее количество выпавшей влаги может достигнуть 25–35 миллиметров.

Завершающий день лета, 31 августа, по предварительным прогнозам, станет самым холодным. Дневная температура не превысит +16 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление, влажность воздуха будет держаться на уровне 83–85%.

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