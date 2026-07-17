Врач рассказала, как распознать опасный укус «наноклеща» Врач Волкова: растущее кольцо вокруг укуса клеща может говорить о боррелиозе

Из-за обезболивающих компонентов в слюне укус нимфы клеща почти всегда протекает бессимптомно, рассказала NEWS.ru детский инфекционист клиники «Будь Здоров» Маргарита Волкова. По ее словам, в первые сутки допустима легкая местная реакция: покраснение до 2 см в диаметре, небольшая припухлость и зуд — естественный ответ кожи на чужеродные вещества.

Но есть «красный флаг», игнорировать который нельзя. Если спустя 3–30 дней вокруг ранки появляется кольцевидное красное пятно, которое растет и может достигать десятков сантиметров, — это классический признак боррелиоза (мигрирующая эритема). В такой ситуации визит к инфекционисту обязателен даже при отличном самочувствии, — предупредила врач.

Ранее стало известно, что в России этим летом участились случаи обращений к врачам после укусов «наноклещей» размером 1–2 мм. Речь идет о молодых особях иксодовых клещей — нимфах. Из-за миниатюрных размеров этих членистоногих крайне сложно заметить на теле, поэтому они остаются на коже дольше взрослых паразитов, что увеличивает риск заражения инфекциями.