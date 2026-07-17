Россияне резко нарастили выдачу ипотеки за месяц Центробанк: Выдача ипотеки в России выросла на 47% в июне 2026 года

Выдача ипотеки в России в июне 2026 года выросла на 47% по сравнению с маем и достигла 483 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка. В ЦБ связали рост с ожидаемыми изменениями условий по семейной ипотеке. Доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдач увеличилась до 65% против 55% в мае, при этом объем жилищных кредитов за месяц вырос с 328 млрд рублей.

Вероятно, рост спроса был связан с ожиданиями, что с 1 июля условия по программе будут модифицированы. Однако вступление в силу изменений перенесено на более поздний срок, — отмечается в отчете.

На семейную ипотеку в июне пришлось 288 млрд рублей выдач против 150 млрд рублей месяцем ранее. Общая задолженность россиян по ипотечным кредитам к 1 июля достигла 24,5 трлн рублей, увеличившись почти на 11% в годовом выражении. При этом рыночная ипотека росла более умеренными темпами: в июне россияне оформили такие кредиты на 162 млрд рублей, что на 9,4% больше показателя мая.

В ЦБ также отметили, что средние ставки предложения по рыночной ипотеке в период с 6 по 12 июля немного выросли — на 0,01–0,03 процентного пункта — и составили 18,7%. Эксперты считают это временной корректировкой, а не началом нового тренда.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил, что объем ежегодных инвестиций россиян в жилье составляет 15–16 трлн рублей. Уточняется, что Хуснуллин подтвердил эту оценку.