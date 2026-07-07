Экономист рассказала, как изменятся условия семейной ипотеки осенью

Российские семьи с одним ребенком не смогут претендовать на ипотеку под 6% с 1 октября 2026 года, рассказала NEWS.ru заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Юлия Коваленко. По ее словам, для них ставка будет повышена. Для родителей двоих детей прежние условия пока сохранятся, отметила эксперт.

Если смотреть изменения, которые предлагаются с 1 октября 2026 года, то процентная ставка в районе 10% для семей с одним ребенком все же будет ниже рыночной, что также останется поддержкой от государства. 6% для семей с двумя детьми останется неизменным, но для государства это будет экономия с точки зрения меньшего количества семей, чем с одним ребенком, — объяснила Коваленко.

Что касается снижения ставки для семей с тремя и более детьми, продолжила специалист, необходимо детально рассчитать, какая дополнительная нагрузка ляжет на бюджет со снижением процентной ставки. Сокращение срока платежей до 15 лет вместо 30, скорее всего, будет отложено, добавила она. При сокращении срока ипотечного кредита происходит рост ежемесячного платежа и он становится некомфортным для многих граждан, заключила Коваленко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям, воспитывающим двух и более детей, оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ был принят в целях дополнительной поддержки семей с детьми.