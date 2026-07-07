Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 17:50

Экономист рассказала, как изменятся условия семейной ипотеки осенью

Эксперт ВШЭ Коваленко: семьи с одним ребенком не получат ипотеку под 6% с осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские семьи с одним ребенком не смогут претендовать на ипотеку под 6% с 1 октября 2026 года, рассказала NEWS.ru заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Юлия Коваленко. По ее словам, для них ставка будет повышена. Для родителей двоих детей прежние условия пока сохранятся, отметила эксперт.

Если смотреть изменения, которые предлагаются с 1 октября 2026 года, то процентная ставка в районе 10% для семей с одним ребенком все же будет ниже рыночной, что также останется поддержкой от государства. 6% для семей с двумя детьми останется неизменным, но для государства это будет экономия с точки зрения меньшего количества семей, чем с одним ребенком, — объяснила Коваленко.

Что касается снижения ставки для семей с тремя и более детьми, продолжила специалист, необходимо детально рассчитать, какая дополнительная нагрузка ляжет на бюджет со снижением процентной ставки. Сокращение срока платежей до 15 лет вместо 30, скорее всего, будет отложено, добавила она. При сокращении срока ипотечного кредита происходит рост ежемесячного платежа и он становится некомфортным для многих граждан, заключила Коваленко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям, воспитывающим двух и более детей, оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ был принят в целях дополнительной поддержки семей с детьми.

Экономика
семейная ипотека
кредиты
льготная ипотека
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Ротару эффектно вышла в свет на Неделе моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненых при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.