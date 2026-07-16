Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми

Программу семейной ипотеки под 6% можно назвать самым надежным из всех инструментов поддержки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, доля просрочки составляет не более 1%.

Самый надежный инструмент. Там доля просрочки — процент где-то, не больше, — отметил российский лидер.

Ранее личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал, что лучше всего выбирать ипотеку с государственным участием. Он уточнил, что сейчас хорошее время для покупки квартиры на этапе котлована. Эксперт добавил, что лучше заплатить минимальный первоначальный взнос, а оставшиеся деньги оставить как «подушку» для платежей на период до сдачи дома.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что в РФ стоит установить прогрессивную шкалу госвыплат на закрытие ипотечных кредитов для семей с детьми. По его словам, сумма должна варьироваться от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от количества рожденных детей.