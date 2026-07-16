Финансовый консультант объяснил, как сэкономить на ипотеке Финансовый консультант Патешман: лучше брать ипотеку с государственным участием

Лучше всего выбирать ипотеку с государственным участием, рассказал LIFE.ru личный финансовый консультант Александр Патешман. Он отметил, что сейчас хорошее время для покупки квартиры на этапе котлована.

На сегодня это либо семейная ипотека (ее продлили до 1 октября), либо действующая IT-ипотека. Выбор очевиден, потому что разница в ежемесячном платеже только за счет процентов достигает 100 тыс. рублей. По сути, государство возвращает вам 100 тыс. в месяц — это 1,2 млн рублей в год. Сравните: семейная ипотека под 6% и рыночная ставка под 18%, — рассказал Патешман.

Финансовый консультант подчеркнул, что лучше заплатить минимальный первоначальный взнос около 20% от суммы. По его словам, оставшиеся деньги оставить как «подушку» для платежей на период до сдачи дома.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России стоит установить прогрессивную шкалу государственных выплат на закрытие ипотечных кредитов для семей с детьми. По его мнению, сумма должна варьироваться от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от количества рожденных детей.