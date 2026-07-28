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28 июля 2026 в 11:27

Раскрыто, с чем Нетаньяху прилетит к Трампу

NYP: Нетаньяху привезет Трампу данные разведки о ядерной программе Ирана

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе поездки в Вашингтон передаст президенту США Дональду Трампу разведданные о том, что Иран якобы восстанавливает военный потенциал и стремится к созданию ядерного оружия, сообщает телеканал N12. По его данным, премьер планирует убедить Трампа, что последние события в регионе свидетельствуют о якобы нечестности Тегерана на переговорах.

По данным телеканала, цель Нетаньяху — заявить о серьезности угрозы. При этом политик не хочет создать впечатления, что он пытается втянуть США в прямой военный конфликт и спровоцировать войну.

Ранее Трамп также признал наличие небольших разногласий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по иранской проблематике. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на указанные нюансы, их общие позиции по данному вопросу остаются весьма близкими.

До этого СМИ писали, что Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках. Одной из главных причин стало стремительное истощение запасов ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке.

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