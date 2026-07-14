«Мы готовы»: Нетаньяху пригрозил ответить Ирану

Израиль готов к любому развитию событий в свете нового витка эскалации вокруг Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он предупредил Исламскую Республику о том, что в случае ее нападения на Израиль последует чрезвычайно мощный удар.

Мы готовы к любому сценарию. Я могу сказать вам только одно, и я скажу это лидерам Ирана: «Не надейтесь, что все пройдет тихо, если вы нападете на нас. Не надейтесь на повторение. Потому что повторения не будет, а то, что было, и так было достаточно мощным. Это (потенциальный новый удар. — NEWS.ru) будет чем-то иным, гораздо более мощным», — пригрозил он.

Нетаньяху подчеркнул, что эпоха, когда Израиль терпел удары, не отвечая на них, осталась в прошлом. Он заявил, что страна уже действовала подобным образом в отношении «оси зла» в Иране и намерена поступать так же с любым, кто причинит Израилю вред.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль готовился к возможному самостоятельному проведению военной операции против Ирана. По его словам, Армия обороны Израиля получила от премьер-министра Биньямина Нетаньяху прямое указание привести войска в состояние готовности к боевым действиям.