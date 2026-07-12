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12 июля 2026 в 12:48

Израиль заявил о возможной самостоятельной операции против Ирана

Кац: ЦАХАЛ может начать самостоятельную операцию против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль готовится к возможному самостоятельному проведению военной операции против Ирана, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Армия обороны Израиля получила от премьер-министра Биньямина Нетаньяху прямое указание привести войска в состояние готовности к боевым действиям.

ЦАХАЛ получил указание от премьер-министра, от меня, о проведении израильской военной операции «от начала до конца» в Иране, и она была тщательно спланирована. Я бы даже сказал, что мы жаждем вернуться к этому, — заявил Кац.

До этого Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость сохранения зон безопасности на границах Израиля с Ливаном, Сирией и сектором Газа. В рамках регулярных контактов между лидерами была достигнута дальнейшая координация действий двух стран в различных сферах.

Ранее армейская пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль нанес новые удары по югу Ливана. Там отметили, что были атакованы по меньшей мере 10 инфраструктурных объектов шиитской организации «Хезболла».

Мир
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Исраэль Кац
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