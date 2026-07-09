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09 июля 2026 в 23:45

Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля

Нетаньяху призвал Трампа создать зоны безопасности вдоль границ Израиля

Флаг Израиля Флаг Израиля Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость сохранения зон безопасности на границах Израиля с Ливаном, Сирией и сектором Газа, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства. В рамках регулярных контактов между лидерами была достигнута дальнейшая координация действий двух стран в различных сферах.

Премьер-министр подчеркнул <…> необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля, — говорится в заявлении.

Ранее Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной — участницей НАТО. При этом ведущий программы не обратил внимания на данную неточность. Нетаньяху также обвинил Турцию в стремлении оккупировать половину Кипра.

До этого сообщалось, что Израиль начал терять свой многолетний статус «особого союзника» США на фоне растущего недовольства Вашингтона действиями руководства страны. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо указал израильской стороне на фактическое отсутствие у нее друзей в мире.

Мир
Израиль
Биньямин Нетаньяху
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