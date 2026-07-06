Нетаньяху «расширил» НАТО за счет Кипра Нетаньяху ошибся и назвал Кипр страной НАТО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной — участницей НАТО. При этом ведущий программы не обратил внимания на данную неточность. Нетаньяху также обвинил Турцию в стремлении оккупировать половину Кипра.

Послушайте, Турция — замечательная страна. Но ею правит человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Он оккупирует половину Кипра, страны — члена НАТО, — заявил политик.

Ранее Нетаньяху заявил об угрозах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении еврейского государства. По словам политика, он намерен «обратить внимание американских друзей» на высказывания турецкого лидера.

До этого сообщалось, что Израиль начал терять свой многолетний статус «особого союзника» США на фоне растущего недовольства Вашингтона действиями руководства страны. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо указал израильской стороне на фактическое отсутствие у нее друзей в мире.

Политолог-американист Малек Дудаков также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться смены власти в Израиле. Таким образом он хочет остановить удары по Ливану, которые мешают подписанию соглашения США и Ирана.