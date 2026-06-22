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22 июня 2026 в 13:40

Политолог ответил, сможет ли Трамп остановить атаки Израиля на Ливан

Политолог Дудаков: Трамп будет добиваться отставки Нетаньяху из-за атак на Ливан

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
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Глава Белого дома Дональд Трамп намерен добиваться смены власти в Израиле, чтобы остановить удары по Ливану, которые мешают подписанию соглашения США и Ирана, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, главной проблемой Вашингтона сейчас является недоговороспособная позиция израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Cейчас одна из главных препон на пути подписания соглашения между США и Ираном — это недоговороспособная позиция Израиля и лично Нетаньяху, который пытается сорвать переговорный процесс атаками на Ливан. У израильского премьера, конечно, личный интерес. Его правящая коалиция уже де-факто развалилась. В октябре будут досрочные парламентские выборы. Партия Нетаньяху, скорее всего, проиграет. Ему придется уйти в отставку. После чего он моментально окажется на скамье подсудимых. Я напомню, что против него возбуждено несколько уголовных дел за коррупцию. Смена режима в Израиле была бы в интересах администрации Трампа и США. Я думаю, что к этому Вашингтон будет стремиться, — сказал Дудаков.

Он добавил, что у Вашингтона есть простой военный рычаг давления на Тель-Авив, который позволил бы мгновенно прекратить бомбежки Ливана. По мнению американиста, для этого США достаточно перекрыть поставки авиабомб для израильских ВВС и комплектующих для истребителей.

У американцев есть рычаги давления на Израиль. Все очень просто можно было бы сделать: достаточно перекрыть поставки авиабомб для израильских ВВС и комплектующих для истребителей. После чего бомбить Ливан будет нечем. Американцы на это не идут по разным причинам, в том числе из-за активности израильского лобби. Я думаю, что рано или поздно мы это все-таки увидим. Может быть, после 2028 года, уже не со стороны администрации Трампа. Прямо сейчас команда главы Белого дома не решается использовать эти способы и вместо них прибегает скорее к политическим рычагам: к публичному и непубличному давлению на Нетаньяху, — заключил Дудаков.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что перемирие с ливанским движением «Хезболла» является хрупким. По его словам, военные должны быть готовы к возобновлению боев.

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