Иран ударил по американской базе в Иордании Press TV: Иран ударил по американской базе в Иордании

Иран нанес ракетные удары по американской базе «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на атаки США, сообщил иранский телеканал Press TV. Других подробностей не приводится.

Позднее телеканал заявил о взрывах на американской базе в Бахрейне. В стране после этого была объявлена воздушная тревога.

На фоне ударов США по региону в нескольких городах Ирана произошла серия взрывов. В результате обстрела была повреждена вышка связи возле города Сирик на юге страны, уточнили в источнике. По информации агентства, взрывы были зафиксированы в районах Хондаба, Ахваза, Бехбехана, Дизфуля, Омидийе и Бендер-Махшехра.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.