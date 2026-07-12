Иран объявил о начале серии ударов по целям США на Ближнем Востоке

Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Press TV. Источник также сообщал, что Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.
После этого Центральное командование ВС США объявило о начале новых ударов по Ирану. Сообщения о развитии ситуации продолжают поступать.
Ранее журналисты сообщили, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По словам СМИ, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.
До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.
Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.