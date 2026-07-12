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12 июля 2026 в 05:29

Иран объявил о начале серии ударов по целям США на Ближнем Востоке

Press TV: Иран объявил о начале серии ударов по целям США на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Press TV. Источник также сообщал, что Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

После этого Центральное командование ВС США объявило о начале новых ударов по Ирану. Сообщения о развитии ситуации продолжают поступать.

Ранее журналисты сообщили, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По словам СМИ, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.

Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.

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