США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу

Администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников. По его данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.

По информации Равида, американская сторона требует, чтобы соответствующее заявление было сделано уже в субботу. Эти требования были доведены до Ирана через официальные каналы, утверждает он.

В свою очередь Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Вашингтон предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае отказа выполнить выдвинутые условия. По словам источника агентства, для Ирана ситуация может закончиться неблагоприятно, если требование не будет исполнено.

Ранее сообщалось, что движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума на фоне того, как США два дня подряд наносят удары по целям в Иране. В материале агентства сказано, что суда ходят лишь в северной части пролива у берегов республики по одобренному иранскими властями маршруту перевозок. По словам аналитиков, в южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения не наблюдается.