Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 02:04

В Иране прогремела серия взрывов

Mehr: серия взрывов произошла в Иране на фоне ударов США по региону

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На фоне ударов США по региону в нескольких городах Ирана произошла серия взрывов, передает агентство Mehr. В результате обстрела была повреждена вышка связи возле города Сирик на юге страны, уточнили в источнике.

По информации агентства, взрывы были зафиксированы в районах Хондаба, Ахваза, Бехбехана, Дизфуля, Омидийе и Бендер-Махшехра. Других подробностей о последствиях произошедшего пока не приводится.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.

Мир
Иран
США
взрывы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии создали сеть бомбоубежищ с бассейнами и саунами
МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России
Нефть Brent резко выросла в цене
Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем
На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ
Около 300 человек вышли на марш в Варшаве против поддержки Украины
ФБР подключилось к проверке после смерти Грэма
В Израиле сообщили о возможной угрозе Трампу в Турции
Назван срок окончания приема заявлений в первый класс в России
В Госдуме предложили крупные скидки на авиабилеты для школьников
В Иране прогремела серия взрывов
Стало известно, сколько беспилотников ВСУ сбили за одну неделю
«Узкоблоковые интересы»: МИД РФ высказался о причинах кризиса ОБСЕ
Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить на квартиру
Стала известна причина смерти Грэма
МИД Ирана объяснил удары по объектам США
Машина с двумя детьми рухнула с 10-метрового обрыва в Дагестане
В аэропортах Москвы задержали вылет десятков рейсов
ВСУ 12 раз за сутки атаковали ДНР
Число пострадавших от пожара в пабе Бангкока резко выросло
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.