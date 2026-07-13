В Иране прогремела серия взрывов Mehr: серия взрывов произошла в Иране на фоне ударов США по региону

На фоне ударов США по региону в нескольких городах Ирана произошла серия взрывов, передает агентство Mehr. В результате обстрела была повреждена вышка связи возле города Сирик на юге страны, уточнили в источнике.

По информации агентства, взрывы были зафиксированы в районах Хондаба, Ахваза, Бехбехана, Дизфуля, Омидийе и Бендер-Махшехра. Других подробностей о последствиях произошедшего пока не приводится.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.