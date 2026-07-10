Абрикосовый джем варю так — простая техника. Получается лето в банке с карамельным вкусом и цветом

Абрикосовый джем варю так — простая техника. Получается лето в банке с карамельным вкусом и цветом

Каждый сезон обязательно варю несколько баночек этого джема. Он получается густым без пектина и других загустителей, а одна простая специя делает вкус более насыщенным и придает легкие карамельные нотки.

Секрет рецепта — молотая корица. Ее нужно совсем немного, чтобы подчеркнуть сладость спелых абрикосов, не перебивая их аромат. В результате джем становится более выразительным и напоминает по вкусу домашний десерт.

Для приготовления понадобится: абрикосы без косточек — 2 кг, сахар — 1,2 кг, лимонный сок — 1 ст. л., молотая корица — 1/2 ч. л.

Абрикосы засыпьте сахаром и оставьте на 3–4 часа, чтобы они пустили сок. Воду добавлять не нужно. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения и варите 10 минут, снимая пену. Затем полностью остудите.

Снова доведите до кипения, добавьте молотую корицу и варите еще 10–15 минут. За 2–3 минуты до окончания приготовления влейте лимонный сок. Если любите более однородную консистенцию, слегка измельчите джем погружным блендером, оставив небольшие кусочки абрикосов. Горячий джем разлейте по стерильным банкам и сразу герметично закройте.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева приготовила джем. Важно не переборщить с корицей — половины чайной ложки вполне достаточно на такую порцию. Она не делает джем «коричным», а лишь усиливает вкус абрикосов и придает ему приятные теплые карамельные нотки.