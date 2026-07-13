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13 июля 2026 в 08:18

Врачи рассказали о состоянии беременной после падения из окна

Во Владивостоке выписали беременную после падения с седьмого этажа

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Врачи во Владивостоке выпишут из больницы беременную женщину, которая выжила после падения с седьмого этажа, сообщил пресс-секретарь Минздрава Приморья Артем Днепровский. По его словам, которые передает ТАСС, ее здоровью и состоянию ребенка ничего не угрожает.

Пациентку готовят к выписке сегодня, ее здоровью и здоровью ребенка ничего не угрожает. Дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно, — говорится в сообщении.

28-летняя пациентка находилась на 30-й неделе беременности и получила только ушибы. Дальнейшее наблюдение за ней будет проходить амбулаторно. Специалисты отметили, что подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. По словам самой женщины, падение могло смягчить дерево, находившееся под домом.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла на улице Кораблестроителей. Ребенок остался без присмотра на несколько минут и выпал из окна. От полученных травм он скончался в больнице.

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