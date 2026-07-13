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13 июля 2026 в 08:00

Украинские каратели и миллионы на дроны для ВСУ: новости СВО к утру 13 июля

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, ПВО за неделю уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА, власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 12 июля, читайте в материале NEWS.ru.

На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ

Военнослужащий группировки «Запад» с позывным Доллар заявил, что ВСУ практически перестали применять артиллерию в контрбатарейной борьбе на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские подразделения теперь в основном используют беспилотники.

Расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» ежедневно поддерживают штурмовые подразделения и поражают цели на дистанции более 25 километров, уточнили в источнике. Во время одной из таких задач артиллеристы уничтожили замаскированный опорный пункт и находившийся в нем пункт управления беспилотниками ВСУ.

ПВО России за неделю уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА

За минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 4830 украинских беспилотников над территорией страны, следует из данных Минобороны РФ. Большинство атак пришлось на европейскую часть России.

Больше всего дронов было перехвачено 8 и 10 июля, когда силы ПВО уничтожили 903 и 821 аппарат соответственно. Неделей ранее российские средства ПВО уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине готовят карательные операции против пророссийских жителей

Власти Черниговской области совместно с отрядом спецназа полиции КОРД готовят карательные операции в приграничных селах в отношении пророссийски настроенных жителей, заявили в российских силовых ведомствах. В сообщении утверждается, что целью этих действий станут не менее 70 жителей.

По данным источника, в настоящее время спецназ украинской полиции ищет дроны-детонаторы для перемещения на приграничных территориях. Других подробностей не приводится.

Германия даст Украине около €90 млн на дроны

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины на сумму около €90 млн (8 млрд рублей). Этот заказ при выполнении станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством.

В рамках закупки приобретаются FPV‑дроны Shrike — беспилотники с видом от первого лица. Их выпускает украинская компания SkyFall, а для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета дроны комплектуются программным обеспечением от американской оборонной фирмы Auterion.

По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, часть беспилотников уже поставлена ​​правительству Украины. Остальные должны быть отправлены в этом году.

Две женщины пострадали при атаке на рейсовый автобус в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в ЛНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в соцсетях. Он следовал по маршруту Стаханов — Москва.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали две женщины. Других подробностей о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия глава региона не привел.

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