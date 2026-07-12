США лишились ярого русофоба, перезагрузка скорой, смерть звезды: что дальше

Генконсульство РФ оказало помощь семье российского актера Дмитрия Брейкина после его смерти в Таиланде, врачи скорой помощи в ближайшее время перейдут на новый профессиональный стандарт, США прощаются с самым ярым сенатором-русофобом Линдси Грэмом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Российское генконсульство в Таиланде протянуло руку помощи семье Брейкина

На 47-м году жизни скончался актер театра и кино Дмитрий Брейкин, сообщил новгородский театр драмы имени Достоевского 11 июля. Артист служил в труппе с 2020 года и за это время сыграл множество запоминающихся ролей.

«Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина», — говорится в сообщении.

Информацию о месте и времени прощания обещали опубликовать дополнительно. Брейкин известен зрителям по работам в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны».

Смерть артиста наступила на Пхукете. Сотрудники генерального консульства России проконсультировали родственников Брейкина по вопросам репатриации тела, сообщил генконсул РФ Егор Иванов. По словам дипломата, дипмиссия еще не получила официальное извещение о смерти гражданина РФ от таиландских властей.

«В генконсульство обратились его близкие, они были проконсультированы о порядке необходимых действий для репатриации тела», — сообщил Иванов.

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Врачи скорой помощи переходят на новый профессиональный стандарт

Новый профессиональный стандарт для врачей скорой помощи вступит в силу в России с 1 сентября, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Документ закрепляет расширенный перечень профессиональных навыков и отражает уже сложившиеся на практике порядки работы службы.

«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — сказал Власов.

По словам эксперта, врач скорой в экстренной ситуации обязан не только оказывать помощь, но и самостоятельно принимать непростые клинические решения. Также специалист должен руководствоваться современными клиническими рекомендациями.

При этом бесплатная экстренная медицинская помощь доступна каждому гражданину России, а также иностранцам, сообщила адвокат Полина Габай. По словам эксперта, право на такую помощь не зависит от наличия страховки или гражданства.

«Независимо от того, государственная это клиника или частная, находится ли она в Москве или в регионе, а также на территории медицинских кластеров, экстренная помощь должна быть по закону бесплатной. Эта позиция подтверждена Минздравом России и Федеральным фондом ОМС», — рассказала Габай.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат подчеркнула, что иностранные пациенты чаще других сталкиваются с нарушением этих прав. Она напомнила, что отказ в экстренной помощи недопустим независимо от статуса пациента.

Сенат США потерял самого ярого русофоба

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм ушел из жизни в возрасте 71 года, следует из официального заявления в аккаунте политика. Семья покойного обратилась с просьбой о соблюдении конфиденциальности в период траура. Грэм был известен своей ярой антироссийской позицией.

«Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы в это трудное время и просит о соблюдении конфиденциальности в этот невероятно сложный период», — говорится в сообщении.

По информации американских журналистов, в ночь на субботу, 11 июля, экстренные службы прибыли в дом сенатора на Капитолийском холме по вызову о сердечном приступе. После этого поступила информация о смерти политика.

«Экстренные службы отреагировали на вызов о „сердечном приступе“ в доме Грэма на Капитолийском холме», — говорится в сообщении.

Незадолго до смерти Грэм вместе с группой других американских сенаторов заявил о достижении согласия с властями США по ужесточению антироссийских санкций. Авторами соответствующего документа, помимо него, стали Джинн Шахин, Ричард Блюменталь и Роджер Уикер.

Законодательную инициативу, датированную апрелем 2025 года, поддержали представители как Республиканской, так и Демократической партии США. Документ предполагает введение вторичных санкций против стран, ведущих торговлю с Россией, включая возможность установления 500-процентных импортных пошлин на товары, поступающие в США из государств, которые приобретают у РФ нефть, газ, уран и прочую продукцию.

Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

После смерти Грэма президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав ушедшего из жизни сенатора «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Американский лидер отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на своем посту.

«Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер! Он всегда был в работе и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать! Подробности и информация о церемонии будут позже. Очень печально!» — написал он.

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