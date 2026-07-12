Адский враг: что за мягкий шанкр, симптомы, лечат ли. Ликбез врача

Небольшое раздражение (болячка) на половом члене или половых губах у женщин могут не привлечь внимание, но только первое время. Однако через пару дней рядом могут появиться вторая и третья, а паховые лимфоузлы раздуваются до размеров грецкого ореха и гноятся. Это симптомы мягкого шанкра. Его путают с сифилисом. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, чем опасен данный недуг, кто в группе риска и как избежать заражения.

Что это за зверь: коротко о болезни

Мягкий шанкр (шанкроид, венерическая язва) — это инфекция, которую вызывает бактерия Haemophilus ducreyi. Передается исключительно половым путем (и изредка — через прямой контакт «кожа к коже» с язвой). В мире он распространен неравномерно: чаще встречается в Африке, Азии и Латинской Америке, но путешественники и мигранты привозят его куда угодно. В России, США и Европе он редок, но врачи о нем помнят — потому что маскироваться он умеет.

Почему «мягкий»? В отличие от твердого шанкра при сифилисе (плотного, безболезненного, с ровными краями), этот — мягкий на ощупь, рыхлый, болезненный и склонный к нагноению. Название не означает «менее опасный» — просто другой.

Инкубационный период короткий: от трех до семи дней, иногда до 14. То есть через неделю после рискованного контакта вы уже можете заметить первые признаки заболевания.

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Симптомы: как распознать врага

Симптомы мягкого шанкра характерные, но их легко спутать с герпесом, сифилисом или просто травмой. Вот точный портрет.

Первая стадия: язва (шанкр)

Маленькое красное пятнышко или пустула (гнойничок), которая через пару дней превращается в язву.

Размер от трех до 20 мм, чаще 5–10 мм.

Края неровные, подрытые, как будто кто-то выгрыз кусочек. Окружены красным воспалительным ободком.

Дно мягкое, покрытое грязно-желтым или сероватым налетом (фибрин + гной). Если налет снять — кровоточит.

Сильная болезненность. Это ключевое отличие от твердого шанкра. Язва болит при прикосновении, при трении бельем и при ходьбе (если в паху).

Количество: чаще всего одна — три язвы, но может быть и 10–20. Они могут сливаться в одну большую.

Локализация: у мужчин — крайняя плоть, головка члена, уздечка, ствол члена. У женщин — малые и большие половые губы, преддверие влагалища, редко шейка матки. При анальном контакте — вокруг ануса и в прямой кишке. При оральном — на губах, языке, миндалинах (крайне редко, но бывает).

Вторая стадия: бубон (воспаленный лимфоузел)

Примерно через одну-две недели после появления язвы (или даже одновременно) увеличиваются паховые лимфоузлы. Это происходит у половины больных. Как это выглядит: с одной стороны (чаще с той же, где язва), реже с обеих.

Узел становится плотным, болезненным, спаянным с кожей.

Кожа над ним краснеет, становится горячей.

Через пять — семь дней узел нагнаивается — внутри образуется полость с густым гноем (это называется «бубон»). Он вскрывается наружу через свищ, вытекает желто-зеленый гной. Это очень больно.

Бубон при мягком шанкре — это не просто увеличенный узел, а именно гнойное расплавление. После вскрытия остается язва, которая заживает долго, с рубцом.

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Группы риска: кому угрожает

Секс-работники и их клиенты. В странах с высокой распространенностью шанкроид — одна из ведущих причин генитальных язв (до 70% в Африке). Играет роль большое количество партнеров и редкое использование барьерной контрацепции.

Путешественники. Поехали в Таиланд, Бразилию, ЮАР, завели случайную связь — привезли домой не только воспоминания. Инкубация короткая, так что язва может появиться уже дома, через неделю после возвращения.

Мужчины. По статистике, мужчины болеют в 3–10 раз чаще женщин. Почему? У мужчин язвы видны сразу (на члене), они обращаются к врачу. У женщин часто бессимптомно или стерто, они могут быть носителями и передавать дальше, сами не зная.

Люди с ВИЧ. Шанкроид увеличивает риск передачи вируса иммунодефицита человека в несколько раз (язва — ворота для вируса). И наоборот, у ВИЧ-позитивных мягкий шанкр протекает тяжелее, язвы крупнее, бубоны чаще, заживают дольше.

Люди с низким социально-экономическим статусом и плохой гигиеной — в регионах, где болезнь эндемична. Но это не причина, а фактор, облегчающий распространение (тесное проживание, общее белье, невозможность мыться).

Мягкий шанкр не передается через сиденье унитаза, бассейн, полотенца или рукопожатия. Только при прямом контакте слизистой или поврежденной кожи с язвой больного. И почти всегда это половой акт.

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Осложнения: если пустить на самотек

Фимоз и парафимоз. У мужчин: крайняя плоть отекает, сужается, невозможно обнажить головку. В запущенных случаях головка ущемляется (парафимоз) — это экстренная ситуация, нужен хирург, иначе произойдет омертвение тканей.

Стриктура уретры. Язвы на головке члена могут рубцеваться и сужать мочеиспускательный канал. Моча выходит тонкой струей, с трудом, потом присоединяется хронический цистит.

Свищи. После вскрытия бубона гной может прорваться не наружу, а вглубь — в прямую кишку или мочевой пузырь. Образуется свищ — патологический ход, из которого постоянно сочится гной или моча. Лечится только операцией.

Слоновость (элефантиаз). Хроническое воспаление лимфоузлов и лимфатических сосудов приводит к тому, что отеки накапливаются, мошонка или половые губы распухают до гигантских размеров. Выглядит ужасно, лечится сложно.

Сепсис. Редко, но возможно: из гнойного бубона бактерии попадают в кровь. Температура тела повышается до 40 градусов, озноб, падение давления — реанимация.

Косметические дефекты. После заживления остаются грубые рубцы, которые могут деформировать половые органы. У женщин рубцы на половых губах иногда мешают нормальной половой жизни.

Повышенный риск ВИЧ. Даже однократный эпизод мягкого шанкра оставляет микротрещины и воспаление, которые делают слизистую более уязвимой для ВИЧ при последующих контактах.

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Профилактика: самая объемная и важная часть

Профилактика мягкого шанкра — это на 95% профилактика половых инфекций в целом. Никаких секретных зелий. Но есть нюансы, которые работают именно против этой болячки.

Презерватив. Да, он не дает 100% защиты от шанкра, потому что язвы могут быть на лобке, мошонке, бедрах, но снижает риск в разы. Латексный презерватив при правильном использовании уменьшает вероятность заражения примерно на 70–80%. Не мужской — женский (внутривлагалищный) закрывает больше площади. Лучше комбинировать.

Взаимная верность двух проверенных партнеров. Это единственный способ свести риск к нулю.

Отказ от случайных связей. Особенно в странах, где шанкроид распространен. Если вы заводите «курортный роман» — помните про инкубацию от трех до семи дней. Язва появится, когда вы уже улетите, и лечить ее будете дома, гадая, от кого.

Что делать до контакта (если вы планируете)

Осмотрите партнера. Не стесняйтесь. Включите свет. Если видите язвы, прыщи с гноем, покраснение в паху — откажитесь. Это не паранойя, а забота о себе. Мягкий шанкр очень заразен — 80% при единичном контакте.

Используйте барьерные салфетки (латексные латки) для орального секса. Да, неловко. Но язвы на губах или языке — это тоже мягкий шанкр, и лечить его во рту сложно.

Вакцины нет. К сожалению, прививку от Haemophilus ducreyi не изобрели.

Что делать после рискованного контакта

Если у вас был половой акт с потенциально заразным малознакомым человеком, у вас есть 48–72 часа на постконтактную профилактику антибиотиками. Это убивает бактерию в инкубационном периоде, но не является панацеей. Если язва уже начала формироваться, антибиотик может не сработать или смажет картину.

Принимать такие препараты без консультации с врачом не стоит — есть риск развития аллергической реакции и побочных эффектов. Лучше не рисковать, а внимательно наблюдать за собой в течение двух недель. Заметили язву — бегом к дерматовенерологу.

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Личная гигиена — помогает или нет?

Мытье половых органов с мылом после полового акта не поможет предотвратить заражение мягким шанкром — бактерия проникает в микротрещины слизистой за секунды. Но гигиена снижает риск присоединения других инфекций. Также важно:

не пользоваться чужими полотенцами, мочалками, бритвами — теоретически язвы могут передаваться и через предметы, если на них свежий гной (но это редкость);

носить хлопковое дышащее белье — чтобы не было опрелостей и трещин на коже (ворота для инфекции).

Особенности для женщин

У женщин мягкий шанкр часто протекает бессимптомно, поэтому профилактические осмотры у гинеколога раз в полгода — это не формальность. Врач увидит то, что вы не заметите.

Путешественникам — чек-лист

Перед поездкой в эндемичные страны (Африка южнее Сахары, Индия, Таиланд и Бразилия) изучите местную эпидобстановку.

Возьмите с собой презервативы (свои — качество в некоторых странах хромает).

Возьмите контактные данные местного дерматовенеролога (через посольство или страховую компанию).

Если за две недели после возвращения появилась язва — не мажьте ее зеленкой, а идите к врачу.

Лечение

Самолечение антибиотиками при мягком шанкре недопустимо. Врач выберет подходящую схему лечения и препарат, учитывая клиническую картину. Обычно достаточно одного укола или одной таблетки. Но язвы заживают не мгновенно — через три — семь дней. Бубон — дольше, до двух-трех недель. Через семь дней после лечения врач должен осмотреть вас снова. Если язвы не зажили или бубон не уменьшился — возможно, нужно повторение лечения.

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Что категорически нельзя делать:

Прижигать язву спиртом, йодом, зеленкой, чесноком, чистотелом — вы сожжете здоровые ткани, а бактерия уйдет глубже.

Париться в бане, сауне, принимать горячую ванну — тепло разносит инфекцию по лимфоузлам.

Заниматься сексом (даже с презервативом) до полного заживления всех язв и бубонов. Обычно две-три недели.

Брить область язв — бритва травмирует края и разносит инфекцию. Если нужно убрать волосы — аккуратно ножницами.

Мягкий шанкр вне организма живет недолго (несколько часов на влажных предметах). Но чтобы не заразить домашних:

Отдельное полотенце (после использования кипятить или замачивать в хлорке на 30 минут).

Нижнее белье — стирать при 90 °C или кипятить. Гладить с двух сторон.

Унитаз после себя обрабатывать любым дезинфектантом с хлором (бактерия чувствительна).

Руки мыть с мылом после каждого прикосновения к язве или повязке.

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