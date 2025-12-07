Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли

Контагиозный моллюск — вирусное заболевание кожи, вызываемое вирусом Molluscum contagiosum из семейства осповидных (Poxviridae). Заболевание не угрожает жизни, но вызывает дискомфорт и требует медицинского наблюдения. Врач-дерматолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Марина Русак рассказала в интервью NEWS.ru, как избежать неприятного недуга и каковы его первые симптомы.

Как передается контагиозный моллюск

Возбудитель контагиозного моллюска поражает человека, внедряясь в клетки поверхностного слоя эпидермиса. Заболевание нередко становится индикатором снижения иммунной защиты организма. Передача вируса происходит при тесном контакте кожа к коже, половым путем или через предметы быта — у взрослых, игрушки и воду в бассейне — у детей. Инкубационный период длится от двух недель до полугода, что затрудняет определение источника заражения и способствует скрытому распространению инфекции.

Первые симптомы

Первые проявления контагиозного моллюска — небольшие округлые узелки телесного или перламутрового цвета с углублением в центре. При надавливании из них выделяется беловатое творожистое содержимое. Элементы обычно безболезненны, но могут вызывать зуд, раздражение и легкое воспаление. У детей высыпания чаще локализуются на лице, шее, руках и туловище, у взрослых — на животе, внутренней поверхности бедер и в области половых органов.

Наибольшая восприимчивость наблюдается у детей от двух до десяти лет, посещающих детские сады и бассейны, а также у взрослых с активной половой жизнью. К факторам риска относятся сниженный иммунитет, ВИЧ-инфекция, хронические заболевания, длительный стресс, прием кортикостероидов и наличие атопического дерматита, при котором нарушается целостность кожного барьера.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен контагиозный моллюск при отсутствии лечения

При отсутствии лечения или механическом повреждении узелков инфекция может распространяться, вызывая множественные очаги. В этом случае нередко присоединяется бактериальная флора, формируются рубцы, а при иммунодефицитах заболевание становится хроническим и длительно сохраняется на коже.

Как избежать заражения контагиозным моллюском

Несмотря на то что возбудитель чувствителен к дезинфицирующим средствам и быстро погибает вне организма, заражение происходит из-за микротравм и микротрещин, через которые вирус легко проникает в кожу. Основное правило профилактики — строгое соблюдение личной гигиены. Необходимо использовать индивидуальные полотенца, мочалки, бритвенные принадлежности и средства ухода.

Кроме того, после купания в бассейне или спортивных занятий следует принимать душ с мылом и тщательно вытирать кожу, особенно в складках, где дольше сохраняется влажность. А для детей полезно иметь собственные игрушки и банные принадлежности, особенно при посещении бассейнов и секций.

Поддержание целостности и здоровья кожи — еще один важный компонент профилактики. Не забывайте, что сухость и раздражение способствуют проникновению вируса. Регулярное применение увлажняющих и мягких очищающих средств снижает риск инфицирования.

Интересный научный факт: исследования дерматологов показали, что кожа, содержащая достаточное количество церамидов (липидов, укрепляющих роговой слой), менее восприимчива к вирусным инфекциям, включая контагиозный моллюск. Поэтому ежедневное использование средств, восстанавливающих липидный барьер, — не косметическая прихоть, а эффективная профилактическая мера.

У взрослых передача этого вида вируса происходит преимущественно через половой контакт и поврежденную кожу. Для защиты от контагиозного моллюска при половом контакте следует использовать презерватив — он снижает, но не исключает риск заражения. Осмотр у дерматовенеролога при появлении любых нетипичных элементов на коже или слизистых помогает предотвратить распространение заболевания.

Важнейшую роль играет иммунная защита организма. Вирус способен длительное время сохраняться в коже без активного размножения, а при снижении иммунитета активируется. Профилактика включает не только гигиену, но и системный уход за здоровьем: полноценный сон, рацион с достаточным содержанием цинка, белка, витаминов A, C и E, а также умеренную физическую активность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От какого витамина зависит сопротивляемость моллюску

По данным клинических исследований, пациенты с низким уровнем витамина D чаще сталкиваются с вирусными заболеваниями кожи, включая контагиозный моллюск. Психоэмоциональное состояние также влияет на восприимчивость к инфекции. Доказано, что хронический стресс повышает уровень кортизола, который угнетает местный кожный иммунитет, снижая выработку защитных пептидов. Профилактика должна включать не только физическое здоровье, но и эмоциональное благополучие — режим отдыха, прогулки на свежем воздухе и снижение переутомления.

Можно ли вылечиться от контагиозного моллюска

Если диагноз уже поставлен, нельзя пытаться удалить элементы самостоятельно. Самолечение, особенно выдавливание узелков, приводит к аутоинокуляции — переносу вируса на соседние участки кожи. Лечение проводится дерматологом: врач может выбрать выжидательную тактику, криодеструкцию, кюретаж или лазерное удаление в зависимости от локализации и количества элементов. После процедуры рекомендуется обрабатывать кожу антисептиками, избегать травмирования, ежедневно менять полотенце и белье. На время лечения желательно отказаться от походов в бассейн и сауну, а также от ношения тесной синтетической одежды.

Образ жизни играет огромную роль в процессе выздоровления. Правильное питание, достаточная физическая активность, отказ от курения и алкоголя способствуют поддержанию иммунитета и быстрому очищению кожи. Полное излечение возможно, если пациент соблюдает рекомендации врача и гигиенические меры.

