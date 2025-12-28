В МИД РФ с пессимизмом оценили готовность Киева к диалогу

В МИД РФ с пессимизмом оценили готовность Киева к диалогу Лавров: Зеленский и его кураторы не готовы к конструктивным переговорам

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС дал оценку перспективам переговорного процесса по украинскому урегулированию по итогам 2025 года. Министр констатировал отсутствие прогресса в этом вопросе со стороны Киева.

По словам Лаврова, российская сторона не наблюдает желания вести серьезные переговоры у действующих властей Украины и их европейских партнеров. Он также обвинил Киев в проведении деструктивной линии, наносящей ущерб мирному населению и объектам гражданского назначения.

Режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам <…>, терроризируют мирных жителей, осуществляют диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны, — подчеркнул Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение национальной армии в Донбассе кардинально меняет расстановку сил. По его словам, успешное наступление сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе украинских войск.

До этого российский лидер указал, что, если украинские власти не хотят решать дело миром, Россия выполнит все свои задачи военным путем. Он предложил командующим группировками российских сил обсудить ближайшие задачи.