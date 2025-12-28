Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 00:38

В МИД РФ с пессимизмом оценили готовность Киева к диалогу

Лавров: Зеленский и его кураторы не готовы к конструктивным переговорам

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС дал оценку перспективам переговорного процесса по украинскому урегулированию по итогам 2025 года. Министр констатировал отсутствие прогресса в этом вопросе со стороны Киева.

По словам Лаврова, российская сторона не наблюдает желания вести серьезные переговоры у действующих властей Украины и их европейских партнеров. Он также обвинил Киев в проведении деструктивной линии, наносящей ущерб мирному населению и объектам гражданского назначения.

Режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам <…>, терроризируют мирных жителей, осуществляют диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны, — подчеркнул Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение национальной армии в Донбассе кардинально меняет расстановку сил. По его словам, успешное наступление сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе украинских войск.

До этого российский лидер указал, что, если украинские власти не хотят решать дело миром, Россия выполнит все свои задачи военным путем. Он предложил командующим группировками российских сил обсудить ближайшие задачи.

Сергей Лавров
Украина
Россия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФПИ озвучили, что раздражает сторонников Трампа в ЕС
Поддержку Запада раскритиковали на фоне нового дела о коррупции в Киеве
SHOT: мощные взрывы раздались в одном из российских городов
Маск предсказал провал демократии в США
Украинские наемники пали под Харьковом
Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы
Освобождение Гуляйполя открыло стратегическое направление для ВС РФ
Украинские военные позорно бежали из Димитрова в ДНР
Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него
Фаза Луны сегодня, 28 декабря: гуляем с собакой, идем в баню, чистим снег
В МИД РФ с пессимизмом оценили готовность Киева к диалогу
Европейский лидер заявил о совместной работе по миру на Украине
Автор песен для Хиля и Боярского скончался в возрасте 100 лет
Приметы 28 декабря — День Трифона: угадываем погоду в новом году
Запреты на полеты действуют в небе над одним из российских городов
Жители Одессы вышли на протестную акцию
Газманов, Жуков, Буланова. Кого россияне хотят видеть на ТВ и корпоративах
Силы ПВО за три часа сбили 43 украинских дрона
Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году
Подростки устроили «предновогодний террор» жителям одного из районов Москвы
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.