Путин раскрыл альтернативу мирным переговорам с Украиной

Если украинские власти не хотят решать конфликт заключением перемирия, Россия выполнит все свои задачи военным путем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в одном из командных пунктов СВО. Он предложил командующим группировками российских сил обсудить ближайшие задачи.
Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем, — указал верховный главнокомандующий.
Ранее Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области — Гуляйполя. Во время визита в командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.
До этого глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обратил внимание, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.