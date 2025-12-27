Путин раскрыл альтернативу мирным переговорам с Украиной Путин: если Украина не хочет заключения мира, Россия решит все задачи через СВО

Если украинские власти не хотят решать конфликт заключением перемирия, Россия выполнит все свои задачи военным путем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в одном из командных пунктов СВО. Он предложил командующим группировками российских сил обсудить ближайшие задачи.

Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем, — указал верховный главнокомандующий.

Ранее Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области — Гуляйполя. Во время визита в командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.

До этого глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обратил внимание, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.