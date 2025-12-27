Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 20:37

Герасимов раскрыл, что происходит в зоне СВО на самом деле

Герасимов: наступление ВС России в зоне СВО разворачивается на всех направлениях

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru
Российские войска развивают активное наступление по всем направлениям в рамках специальной военной операции на Украине, заявил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России, верховным главнокомандующим Владимиром Путиным по обстановке в зоне СВО. По его словам, украинское командование осуществляет попытки помешать продвижению, однако они тщетны, говорится на сайте Кремля.

Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование Вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение, — сказал глава Генштаба.

Ранее Герасимов заявил, что политика европейских руководителей имеет целью затягивание кризиса на Украине. По его словам, прозвучавшим на брифинге для иностранных атташе, лидеры Евросоюза намерены ослабить Россию и подготовить блок НАТО к прямому вооруженному противостоянию.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ отметил, что коллективный Запад превратился в ключевой источник усиления военных угроз безопасности России. По его словам, переданным пресс-службой Минобороны, противники Москвы сохраняют цель нанести ей поражение, продолжая оказывать поддержку Киеву.

