Герасимов объяснил, зачем Европа пытается затянуть конфликт на Украине Герасимов: Европа хочет затянуть конфликт на Украине для перевооружения НАТО

Политика европейских лидеров направлена на затягивание конфликта на Украине, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, главы стран ЕС намерены ослабить Россию и подготовить НАТО к прямому военному столкновению.

В политических заявлениях ряда европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий [на Украине], что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны и позволит НАТО перестроить «военную машину» для неизбежного прямого противостояния с Россией, — отметил генерал.

По его словам, такой подход используется для оправдания масштабного роста военных бюджетов. Кроме того, страны Европы намерены усилить милитаристские настроения в регионе.

В ходе выступления Герасимов также доложил, что российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украине со стороны западных стран.