09 января 2026 в 21:45

У Ивлеевой нашли новый долг перед налоговой

ТАСС: у Ивлеевой образовалась налоговая задолженность в 53 тыс. рублей

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Анастасия Ивлеева имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой по своему ИП в размере 53 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее блогер погасила крупный налоговый долг в размере 11,3 млн рублей.

Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рубля по ее ИП, — уточнил источник.

В 2024 году Тверской суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Ранее певец Сергей Жуков погасил налоговую задолженность в размере около 2 млн рублей. Это произошло на фоне продолжающегося судебного спора о правах на песни группы «Руки Вверх!», в котором Верховный суд летом 2025 года отказался пересматривать дело и передавать его в кассацию.

До этого российские селлеры начали массово получать от ФНС требования объяснить происхождение товара и подтвердить законность его ввоза. Предпринимателям доначисляют НДС в 20% и грозят крупными штрафами, что, по мнению бизнеса, является частью борьбы с серым импортом.

