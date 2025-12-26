«Письма счастья» от ФНС стали массово приходить российским предпринимателям

Российские селлеры массово получают письма от налоговой службы с требованием объяснить происхождение своего товара, передает Telegram-канал Baza. По данным издания, с начала декабря предпринимателям приходят доначисления НДС на импорт в размере 20%, а также требование подтвердить законность ввоза и оплаты всех пошлин.

Предприниматели считают, что таким методом ФНС начала борьбу с «серым импортом». Например, при годовом обороте в 10 млн рублей и отсутствии доказательств легальности ввоза бизнесу грозит доплата почти в 2,8 млн, включая сам налог, штраф и пени.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что с 1 января 2026 года вступят в силу изменения в налогообложении недвижимости для граждан России. Согласно новым правилам, налоговые вычеты будут предоставляться семьям с тремя несовершеннолетними детьми, а при очном обучении старшего ребенка в вузе — до достижения им 23 лет.

Кроме того, экономист Гульнара Фатхлисламова заявила, что с 1 ноября ФНС России получила право взыскивать задолженности во внесудебном порядке, что позволяет списывать деньги напрямую с банковских счетов. По ее словам, налоговые органы уже разослали 66,5 млн уведомлений гражданам о необходимости оплатить транспортный, земельный, имущественный налоги, а также НДФЛ.