18 февраля 2026 в 11:39

Раскрыта новая мошенническая схема с «Почтой России»

Доцент Щербаченко: мошенники могут украсть личные данные от имени «Почты России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники могут позвонить от имени «Почты России» и сообщить о письме, якобы от госоргана, ради выманивания личных данных, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в данном случае необходимо прекратить диалог с неизвестным.

Мошенническая схема начинается со звонка от неизвестного с иностранного номера. Абонент называет свою цель по имени и отчеству — возможно, данные из слитых баз данных. Затем он представляется сотрудником «Почты России», который якобы уведомляет о получении письма от государственного органа на имя жертвы и просит согласовать время доставки. В случае согласия приходит курьер и просит подтвердить получение письма с помощью кода из СМС. При отказе от доставки человеку сообщают о платном хранении посылки за 295 рублей в день, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что все усилия направлены на то, чтобы жертва получила письмо и согласилась на визит курьера. По словам Щербаченко, главная цель заключается в получении доступа к коду из SMS-сообщения, а затем к финансовой и личной информации человека. Доцент указал, что срок бесплатного хранения на почте варьируется в зависимости от типа отправления.

Важно соблюдать бдительность, не сообщать никаких персональных и банковских данных мошенникам. Лучше всего остановить общение и завершить разговор. В целом, если злоумышленники взломают аккаунт на портале «Госуслуги», они смогут получить доступ к данным паспорта, СНИЛС, а также взять кредит онлайн или оформить сим-карту и использовать ее в преступных схемах. Таким образом, цель преступников — получить как можно больше денег обманным путем, — добавил Щербаченко.

Он подчеркнул необходимость регулярной смены паролей каждые два-три месяца и настоятельно рекомендовал установить самозапрет на получение кредитов и займов. Кроме того, по словам доцента, следует избегать переходов по ссылкам, полученным от неизвестных лиц, как в мессенджерах, так и по электронной почте.

Ранее сообщалось, что пенсионеры стали одной из самых уязвимых категорий граждан, пострадавших от мошенников. В среднем они потеряли более миллиона рублей. Средний размер убытков среди всех россиян не превысил 20 тыс. рублей.

