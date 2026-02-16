Стало известно, кто чаще всего отдает мошенникам крупные суммы

Стало известно, кто чаще всего отдает мошенникам крупные суммы Пенсионеры чаще всего становились жертвами мошенников с ущербом от 1 млн рублей

Пенсионеры составили наибольшую долю россиян, которые потеряли более 1 млн рублей из-за обмана мошенников, говорится в результатах опроса Центробанка. При этом средняя сумма потерь среди всех опрошенных составила менее 20 тыс. рублей.

Средняя сумма потерь — до 20 тыс. рублей. Наибольшую долю опрошенных, потерявших в результате мошенничества более 1 млн рублей, составляют люди пенсионного возраста, — сказано в сообщении.

Опрос показал, что женщины чаще становятся жертвами телефонных звонков и под давлением раскрывают коды из СМС. Мужчины, напротив, больше подвержены атакам в мессенджерах и на подозрительных сайтах — они активнее скачивают вредоносное ПО и охотнее делятся личными данными.

Главным каналом обмана остаются телефонные звонки, но в ЦБ отмечают рост числа атак через фишинговые ссылки, фальшивые QR-коды и вирусы. Причем последний способ оказался вдвое опаснее звонков по частоте успешных хищений.

Ранее киберзащитник Игорь Бедеров сообщал, что мошенники начали искать данные о месте работы россиян в соцсетях. По его словам, эти сведения представляют «золотую жилу» для злоумышленников, так как позволяют начать кибератаку против потенциальных жертв. Эксперт посоветовал россиянам не публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.