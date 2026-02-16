Зимняя Олимпиада — 2026
Названа «золотая жила» для мошенников в соцсетях россиян

Мошенники начали искать данные о месте работы россиян в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали искать данные о месте работы россиян в соцсетях, сообщил киберзащитник Игорь Бедеров. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти сведения представляют «золотую жилу» для злоумышленников, так как позволяют начать кибератаку против потенциальных жертв. Эксперт посоветовал россиянам не публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег — золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы, — отметил аналитик.

Ранее появилась информация, что аферисты распространяют через различные мессенджеры поддельные VPN-приложения, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки они оформляют микрозаймы от имени пользователя без его ведома. В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Единственный способ защиты — скачивать софт только из официальных магазинов.

мошенники
работа
соцсети
кибератаки
