08 марта 2026 в 12:52

Концертный директор раскрыл стоимость корпоративов российских звезд

MK.RU: корпоратив с Киркоровым на 8 Марта обойдется в 8-10 млн рублей

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Гонорар певца Филиппа Киркорова за выступления на корпоративных мероприятиях в честь 8 Марта составляет примерно 8-10 млн рублей, заявил MK.RU концертный директор Денис Рольгейзер. По его словам, цены варьируются от 1-2 млн рублей за популярных исполнителей. 10 млн рублей — ценник артистов высшего эшелона, таких как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) или Григорий Лепс.

В праздничный период стоимость возрастает из-за ажиотажного спроса, при этом музыканты среднего уровня оцениваются в сумму от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. В категорию топ-звезд с гонорарами от 5 млн рублей и выше входят Сергей Шнуров, Полина Гагарина и группа «Звери».

Рольгейзер подтвердил, что ценник на корпоративы 8 марта неизбежно растет, как и в любой другой праздник. Это напрямую связано с тем, насколько артист востребован в данный момент. Многие заказчики хотят видеть одного и того же любимого певца, поэтому менеджменту приходится выбирать предложение с наибольшим гонораром. Однако многое зависит от конкретных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что 8 марта певица Лариса Долина выступит на закрытом мероприятии для банковских служащих из Петербурга. Гонорар народной артистки за такое частное выступление в настоящее время составляет минимум 3,5 млн рублей.

корпоративы
шоу-бизнес
выступления
Филипп Киркоров
