Названа неочевидная причина вмешательства США в конфликт с Ираном

Ключевой целью в борьбе Соединенных Штатов Америки с Ираном является приобретение военного опыта, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, американцы готовы понести личные потери в обмен на обучение боевым навыкам конфликтов XXI века.

Я убежден, что главной целью войны на Ближнем Востоке для США является тренировка американских вооруженных сил и обретение ими боевого опыта. Американцы внимательно следят и анализируют все, что происходит в зоне специальной военной операции. Они четко понимают, что война XXI века совсем другая. И они нашли место, где могут поупражняться. Они используют разные методы атаки, им необходимо тестировать оружие и отрабатывать на практике то, что они учат в теории. Поэтому американская сторона спокойно реагирует на все новости о своих неудачах: им, по большей степени, безразличны человеческие потери. Взамен они учатся, как бороться с беспилотниками, как преодолевать ПВО, — заявил Светов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США. Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации в Западном полушарии.