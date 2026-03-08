Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:18

Названа неочевидная причина вмешательства США в конфликт с Ираном

Политолог Светов: США воюют с Ираном ради приобретения военного опыта

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ключевой целью в борьбе Соединенных Штатов Америки с Ираном является приобретение военного опыта, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, американцы готовы понести личные потери в обмен на обучение боевым навыкам конфликтов XXI века.

Я убежден, что главной целью войны на Ближнем Востоке для США является тренировка американских вооруженных сил и обретение ими боевого опыта. Американцы внимательно следят и анализируют все, что происходит в зоне специальной военной операции. Они четко понимают, что война XXI века совсем другая. И они нашли место, где могут поупражняться. Они используют разные методы атаки, им необходимо тестировать оружие и отрабатывать на практике то, что они учат в теории. Поэтому американская сторона спокойно реагирует на все новости о своих неудачах: им, по большей степени, безразличны человеческие потери. Взамен они учатся, как бороться с беспилотниками, как преодолевать ПВО, — заявил Светов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США. Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации в Западном полушарии.

США
конфликты
Ближний Восток
Иран
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фельдшер раскрыла правду о ранениях в зоне СВО
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.