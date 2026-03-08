Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана

США подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана, передает издание Semafor со ссылкой на источники в Вашингтоне. Среди вариантов рассматривается захват и уничтожение ключевых объектов.

В проработке возможных действий участвовали Центральное командование США и союзники страны в Израиле. Один из обсуждаемых вариантов предполагает отправку подразделений спецопераций для установления контроля над объектами и их последующего вывода из строя, если будет принято решение о фактическом уничтожении ядерного потенциала Ирана.

Бывший следователь Корпуса морской пехоты США и эксперт по спецоперациям Джонатан Хакетт заявил, что подразделение «Дельта Форс» давно готовит операцию по противодействию оружию массового уничтожения. По его словам, задача может заключаться в проникновении на объекты и изъятии делящихся материалов.

Ранее в СМИ сообщили, что Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане. По информации источников, там остался узкий тоннель. Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что миру так и не предъявили убедительных свидетельств разработки Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что право Ирана на обогащение урана является неотъемлемым.