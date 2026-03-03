Лавров вступился за ядерное право Ирана

Право Ирана на обогащение урана является неотъемлемым, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, если отказ Ирана свернуть ядерную программу стал причиной агрессии против него, то такая позиция вызывает вопросы. Так дипломат прокомментировал слова спецпосланника США Стива Уиткоффа о провале переговоров с Тегераном, передает ТАСС.

Я сегодня смотрел, ролик был с записью ответа Стивена Уиткоффа. <...> Его спросили, почему все так резко оборвалось. И он ответил, <...> что Иран продолжал настаивать на своем неотъемлемом праве обогащать уран. <...> О неотъемлемом праве на обогащение урана в качестве принципа, который применим ко всем без исключения странам, являющимся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, никто никогда не спорил насчет этого, — сказал Лавров.

Министр при этом не исключил, что Уиткофф мог неудачно выразиться. Однако, по мнению дипломата, сама постановка вопроса тревожна.

Ранее Лавров заявил, что США могут не ограничиться попытками установить контроль над Ираном, Венесуэлой и Кубой. Он сослался на заявление госсекретаря Марко Рубио, допустившего управление Тегераном по аналогии с Каракасом. По мнению министра, эта схема может быть применена и к другим странам.