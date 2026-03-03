Политолог ответил, когда закончится атака Ирана на ОАЭ

Удары Ирана по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах могут прекратиться в течение нескольких дней, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, Тегеран уже достиг поставленных целей, «наказав» руководство Эмиратов за сотрудничество с Вашингтоном, и теперь будет сворачивать свою военную активность в этом регионе.

Я полагаю, что Иран не будет долго наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам, именно по Дубаю. Во-первых, ракеты у Тегерана не бесконечны. К тому же есть приоритетные цели в виде Израиля и американских баз, которые находятся в Катаре. Я думаю, что это будет больше интересовать Иран. Он уже достиг определенных целей в ОАЭ, в определенном смысле наказал руководителей Эмиратов за сотрудничество с США. В дальнейшем Тегеран будет сокращать количество ракет, выпускаемых по Дубаю. Надеюсь, что в течение нескольких дней Иран прекратит удары, — пояснил Перенджиев.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 военнослужащих в результате комбинированной атаки на объекты США в Дубае. Удар нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих Соединенных Штатов в Объединенных Арабских Эмиратах.