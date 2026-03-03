Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии Суд Москвы отказал в компенсации россиянке, отсидевшей в колонии лишние 12 дней

Черемушкинский районный суд Москвы отклонил иск о компенсации морального вреда женщине, которая провела в колонии лишние 12 дней, сообщает РАПСИ. Россиянку осудили на девять лет лишения свободы за два эпизода мошенничества и фальсификацию доказательств. Наказание она отбывала во Владимирской области.

При этом кассация смягчила ей срок за активное содействие расследованию и изобличение всех соучастников преступления, постановив освободить из-под стражи. Однако сопроводительное письмо суда было отправлено в колонию почтой и пришло лишь на 12-й день. Тогда заключенную и освободили.

Она потребовала компенсацию морального вреда за незаконные действия администрации колонии. Однако представитель ФСИН объяснил, что женщину освободили в день получения судебной корреспонденции, и иного порядка не существует. На этом основании иск заявительницы отклонили. Теперь бывшая осужденная планирует обжаловать это решение в Мосгорсуде.

