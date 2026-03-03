Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 15:23

Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии

Суд Москвы отказал в компенсации россиянке, отсидевшей в колонии лишние 12 дней

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Черемушкинский районный суд Москвы отклонил иск о компенсации морального вреда женщине, которая провела в колонии лишние 12 дней, сообщает РАПСИ. Россиянку осудили на девять лет лишения свободы за два эпизода мошенничества и фальсификацию доказательств. Наказание она отбывала во Владимирской области.

При этом кассация смягчила ей срок за активное содействие расследованию и изобличение всех соучастников преступления, постановив освободить из-под стражи. Однако сопроводительное письмо суда было отправлено в колонию почтой и пришло лишь на 12-й день. Тогда заключенную и освободили.

Она потребовала компенсацию морального вреда за незаконные действия администрации колонии. Однако представитель ФСИН объяснил, что женщину освободили в день получения судебной корреспонденции, и иного порядка не существует. На этом основании иск заявительницы отклонили. Теперь бывшая осужденная планирует обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Ранее жителю Оренбургской области вернули 198 тыс. рублей за несостоявшийся круиз, так как фото каюты на сайте не соответствовало реальности. Суд обязал туроператора также выплатить 30 тыс. рублей за моральный ущерб и 114 тыс. рублей штрафа.

суды
Москва
компенсации
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране
Большунов заявил о предложениях сменить гражданство ради Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.