Опрос показал отношение американцев к операции против Ирана RS: большинство американцев не поддерживают операцию против Ирана

Подавляющее большинство американцев не одобряют операцию США и Израиля против Ирана, сообщает Responsible Statecraft. Вашингтон не представил четкого обоснования начала операции против Ирана.

Ответные действия Ирана начали приносить свои плоды: нанесен ущерб американским военным базам по всему региону, погибли по меньшей мере четыре американских военнослужащих. Учитывая высокую вероятность эскалации конфликта, американская общественность уже сыта по горло, — говорится в публикации.

Почти через три дня после начала совместной операции США и Израиля американский лидер Дональд Трамп и его помощники предложили безосновательные или противоречивые объяснений причин нападения, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана. Чиновники, знакомые с секретными данными, указали, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

До этого Трамп заявил, что руководство Ирана согласилось заключить сделку с Соединенными Штатами. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран опоздал с таким решением на неделю.