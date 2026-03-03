Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:27

Опрос показал отношение американцев к операции против Ирана

RS: большинство американцев не поддерживают операцию против Ирана

Взрывы в Тегеране Взрывы в Тегеране Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подавляющее большинство американцев не одобряют операцию США и Израиля против Ирана, сообщает Responsible Statecraft. Вашингтон не представил четкого обоснования начала операции против Ирана.

Ответные действия Ирана начали приносить свои плоды: нанесен ущерб американским военным базам по всему региону, погибли по меньшей мере четыре американских военнослужащих. Учитывая высокую вероятность эскалации конфликта, американская общественность уже сыта по горло, — говорится в публикации.

Почти через три дня после начала совместной операции США и Израиля американский лидер Дональд Трамп и его помощники предложили безосновательные или противоречивые объяснений причин нападения, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана. Чиновники, знакомые с секретными данными, указали, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

До этого Трамп заявил, что руководство Ирана согласилось заключить сделку с Соединенными Штатами. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран опоздал с таким решением на неделю.

