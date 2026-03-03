«VK Знакомства» выяснил, как россияне относятся к помощи психологов

Дейтинг-сервис VK Знакомства и психологическая платформа Alter выяснили, что 70% опрошенных россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения. Также 45% женщин заявили, что предпочли бы партнера, который был в терапии.

Факт обращения к специалисту говорит лишь о внимании человека к своему ментальному здоровью и не означает, что у него непременно есть сложности. Так же как отсутствие терапии не гарантирует эмоциональную стабильность. Прямой связи здесь нет, а подобные выводы часто связаны со стереотипами вокруг психотерапии, — рассказала семейный психолог платформы Alter Анастасия Котельникова.

По мнению половины респондентов, работа со специалистом говорит об ответственности человека за себя. Среди респондентов 38% уверены, что у такого партнера лучше развиты навыки коммуникации, а 12% — что такому человеку проще доверять.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей. В соцсети сравнили, как взаимодействуют с контентом «альфа», зумеры, миллениалы и поколение Х.