Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:36

«VK Знакомства» выяснил, как россияне относятся к помощи психологов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дейтинг-сервис VK Знакомства и психологическая платформа Alter выяснили, что 70% опрошенных россиян считают, что работа с психологом помогает укреплять отношения. Также 45% женщин заявили, что предпочли бы партнера, который был в терапии.

Факт обращения к специалисту говорит лишь о внимании человека к своему ментальному здоровью и не означает, что у него непременно есть сложности. Так же как отсутствие терапии не гарантирует эмоциональную стабильность. Прямой связи здесь нет, а подобные выводы часто связаны со стереотипами вокруг психотерапии, — рассказала семейный психолог платформы Alter Анастасия Котельникова.

По мнению половины респондентов, работа со специалистом говорит об ответственности человека за себя. Среди респондентов 38% уверены, что у такого партнера лучше развиты навыки коммуникации, а 12% — что такому человеку проще доверять.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей. В соцсети сравнили, как взаимодействуют с контентом «альфа», зумеры, миллениалы и поколение Х.

психологи
опросы
ВКонтакте
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла восемь пальцев в ночном клубе
Тысячи жителей Минаба вышли на прощание с погибшими школьницами
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.